Borgmester Morten Slotved (K) er ikke bekymret for Hørsholm Kommunes økonomi. Foto: Allan Nørregaard

Hørsholm blandt de fattigste

Hørsholm - 18. januar 2017 kl. 04:03 Af Anna Törnqvist Jensen

Hørsholm Kommune overgås kun af ø-kommunerne Læsø, Samsø, Fanø og Lolland i konkurrencen om at have færrest penge på kistebunden. Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet viser, at Hørsholm med sine 46 millioner kroner i kommunekassen er landets fattigste fastlandskommune. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Hørsholms borgmester Morten Slotved (K) er dog ikke bekymret for kommunens økonomi.

- Jeg er ikke så bekymret, men det er et punkt, vi er opmærksomme på, og det skal vi også være, for vi skal ikke under administration eller havne i en situation, hvor vi ikke kan styre vores økonomi, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Morten Slotved peger i stedet på, at Hørsholm Kommune med salget af det tidligere plejecenter Hannebjerg, den tidligere daginstitution Møllehuset og den 58.000 kvadratmeter store grund, der tidligere har rummet Hørsholms Hospital og nu skal omdannes til boligområde, forventer en indtjening på et tocifret millionbeløb.

- Vi har gjort nogle store investeringer, og det har vi gjort helt bevidst. Jeg forventer, at vi over år kan komme op på en kassebeholdning, der er det dobbelte af, hvad den er i dag. Det koster penge at tjene penge, siger Morten Slotved.