I Aleppo er kulden sat ind, hvilket ikke gør forholdene for de mange flygtninge i Syrien bedre, Foto: Røde Kors

Hørsholm Røde Kors sender 400.000 kroner til Aleppo

Hørsholm - 26. december 2016 kl. 14:07 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På baggrund af den humanitære katastrofe der i den seneste tid har udfoldet sig i den syriske storby Aleppo har Røde Kors lokalafdeling i Hørsholm besluttet at give 400.000 kroner i nødhjælp til Røde Kors indsats for de mennesker som i de seneste dage er evakueret fra østlige Aleppo. Det oplyser lokalafdelingen i en pressemeddelelse.

- Det er en ekstraordinær situation nu hvor mange efter den helt store hjælpeoperation er nu afsluttet har brug for hjælp i de teltlejre som er oprettet. På otte dage har Røde Kors evakueret 35.000 børn og voksne fra det østlige Aleppo. Blandt de evakuerede er børn, ældre, gravide, syge og sårede med akut behov for hjælp. Operationen har kørt både dag og nat. I frostgrader og sne. Nu er de i sikkerhed i teltlejre, men der stort behov for hjælp som vi ikke kunne sidde overhørig, det er baggrunden for at bestyrelsen har taget en hurtig beslutning om at støtte hjælpearbejdet økonomisk, siger Jørgen Jørgensen, der er formand for bestyrelsen i Røde Kors i Hørsholm.

- Vi er blevet bedt om at hjælpe med at evakuere omkring 200 sårede ud af Øst-Aleppo. 100 Røde Kors frivillige og ansatte er involveret i operationen og står klar med 10 ambulancer. Vi har 100 frivillige og ansatte på stedet, som med 10 ambulancer er klar til at hjælpe som neutral aktør med at fragte sårede i sikkerhed og til behandling, siger Anders Ladekarl, der er generalsekretær i Dansk Røde Kors.

- Folk tager umulige beslutninger for at nå i sikkerhed. De baner sig vej gennem ødelagte bygninger, går i timevis. På ryggen bærer de sårede, syge. Sammen med små børn. De kommer til modtagelsescentrene uden nogen ting. Dette er en humanitær tragedie, som bliver værre dag for dag. Vi må gøre noget nu, fordi i morgen kan det være for sent, siger Pawel Krzysiek, som arbejder for Den internationale Røde Kors-komite.