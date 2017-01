Hørsholm Kommune håber, at borgere i kommunen vil have en flygtning boende. Foto: Allan Nørregaard

Har du et værelse til en flygtning?

Hørsholm - 25. januar 2017 kl. 05:36 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Vil du leje et værelse ud?«

Sådan lyder Hørsholm Kommunes nye kampagneslogan. Kampagnen har til formål at få private til at stille et værelse til rådighed for flygtninge, for kommunen vil nu vende blikket mod borgerne i håbet om at finde boliger til de flygtninge, der kommer til kommunen.

- Det er vigtigt, at alle borgere i Hørsholm er bevidste om udfordringerne med at indkvartere flygtninge. Vi har store udfordringer med at finde boliger til flygtninge, og hvis der er nogle borgere, som har overskud til at udleje et værelse eller gøre noget andet, så skal de vide, at det er en kæmpe hjælp, for vi er bare totalt pressede, siger borgmester Morten Slotved (K) om initiativet.

En af årsagerne til, at Hørsholm Kommune har svært ved at finde boliger nok til de flygtninge, som kommer til kommunen som »kvoteflygtninge«, er, at Hørsholm i år mister indkvarteringsmuligheder i det tidligere plejecenter Hannebjerg samt en villa på Kong Georgsvej. Hannebjerg skal byggemodnes og sælges, og lejeaftalen med den private ejer af Kong Georgsvej ophører. Hørsholm Kommune vil gerne undgå at »klumpe« flygtninge sammen i for store enheder, og blandt andet derfor tror Morten Slotved også på, at privat indkvartering vil være en god løsning. Derudover ser han også muligheder for, at integrationen kan få gode kår.

- Hvis en flygtning bor ved en dansk familie eller på et værelse hos en enlig ældre, så tror jeg på, at de får et tættere forhold til den danske kultur. Vi tror, det er godt for integrationen, hvis flygtningene kommer helt ud i de danske familier, siger borgmesteren.

Morten Slotved har dog ikke selv planer om at stille et værelse til rådighed for en flygtning.

- Det har jeg ingen planer om. Jeg har tre børn i huset, så jeg synes, der er liv nok, siger han.