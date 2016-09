Morten Slotved glæder sig over den nye udmelding fra Udlændingestyrelsen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Halvt så mange flygtninge til byen

Hørsholm - 14. september 2016 kl. 05:44 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Egentlig var Hørsholm Kommune i fuld gang med at finde boliger og ruste sig til at tage imod 103 flygtninge i år. Nu er det tal imidlertid blev nedjusteret til 49.

- Det betyder, at vi selvfølgelig ikke bliver så pressede på den korte bane. Jeg er glad og positiv over for de nye tal, for det er en markant nedjustering, siger borgmester Morten Slotved (K).

Udlændingestyrelsen har nedjusteret landstallet for både i år og næste år. Det betyder, at regionskvoten for Hovedstaden også er blevet mindre både i år og næste år. Regionen skal således tage imod 1503 flygtninge i år mod de oprindelige 3268, som Udlændingestyrelsen tidligere havde meldt ud, og 2012 næste år mod 3339. Nu hvor Hørsholm kun skal tage imod halvt så mange flygtninge, er der tid til at slå koldt vand i blodet.

- Nu skal vi til at genoverveje boligplacering. Vi har ikke lige så travlt med at få inddraget alle de områder, vi havde i spil før sommerferien, hvor det hele var ved at ramle sammen om ørerne på os. Nu virker det til, at vi har tid til lige at trække vejret og overveje, om der er bedre placeringer, siger Morten Slotved.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.