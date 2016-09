Håbefulde unge var til musical-audition

- Jeg er her, fordi jeg synger rigtig meget, og jeg går på musikskole, så jeg kunne rigtig godt tænke mig at være med i næste års musical, fortæller Laura Elmer om, hvorfor hun er mødt op.

- Musicalen er inspireret af Battle Royal, En Skærsommernat og Hunger Games, og den handler om et samfund, som er inddelt i en over- og en underklasse. For at undgå at underklassen begår oprør, bliver der hvert år udvalgt deltagere til at være med i en arena, hvor vinderen bliver en del af overklassen. Vinderen er den sidste overlevende, siger Bina Hjorth om Burn.