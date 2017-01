Planerne om et kollegium i tilknytning til Rungsted Gymnasium er i støbeskeen, siger rektor Mogens Hansen. Foto: Lars Sandager Ramlow

Gymnasium vil have et kollegium

Hørsholm - 13. januar 2017

Står det til Rungsted Gymnasium, skal der i fremtiden være tilknyttet et kollegium til stedet.

- Vi har i samarbejde med Hørsholm Kommune planer om at bygge et kollegium. Hvis vi skal være en institution, som også skal kunne tiltrække mange unge, eksempelvis Team Danmark elever og elever, som søger til os på grund af vores engelsksprogede studieretninger, er det naturligt, at der ligger et lille kollegium i tilknytning til gymnasiet, siger Rungsted Gymnasium rektor, Mogens Hansen til Frederiksborg Amts Avis.

I Hørsholm Kommune er man ifølge borgmester Morten Slotved (K) lige nu ved at undersøge plangrundlaget for at bygge et kollegium. Han lægger ikke skjul på, at han er begejstret for idéen.

- Jeg ser flere vinkler i det. Jeg ser en mulighed for, at vi kan få nogle internationale studerende til gymnasiet, men også nogle idrætsfolk med tilknytning til idrætsklubber, som kan have bopæl på kollegiet. Derudover forestiller jeg mig, at der også kan være mulighed for at nogle af de unge mennesker, som begynder på en uddannelse i København, men som enten ikke ønsker at flytte dertil eller ikke kan flytte dertil, kan bo på kollegiet - også selvom de ikke går på Rungsted Gymnasium, siger Morten Slotved.

Borgmesteren og Rungsted Gymnasium kæmper også fortsat for at få et HHX-tilbud til Hørsholm.