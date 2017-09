Rektor Mogens Hansen vil sætte nye ting i værk på Rungsted Gymnasium.Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gymnasium får nej til HHX: Rektor har en plan i baghånden

Hørsholm - 09. september 2017

Mogens Hansen, der er rektor på Rungsted Gymnasium, ærgrer sig over, at gymnasiet ikke har fået ja til at få lov at udbyde HHX på skolen. Men rektoren har hele tiden haft en plan b i skuffen, som skolen nu iværksætter. Fremover kan gymnasiets elever vælge erhvervsøkonomi på B-niveau, så eleverne kan blive stærkere inden for det handelsfaglige område.

- Hvis vi kunne få lov at udbyde HHX, ville det sikre et mere varieret tilbud til de unge mennesker i området, og vi oplever, at mange er interesserede i den handelsfaglige og merkantile del. Vi har været i fuld gang med en plan b for at finde ud af, hvad vi kan gøre inden for de rammer, vi har nu. Vi er nået frem til et tilbud, som er lige så godt og måske endda endnu bedre. Vi vil udbyde erhvervsøkonomi på B-niveau, og det betyder, at vores elever kan koble deres STX-uddannelse med erhvervsøkonomi på B-niveau og få en mere handelsfaglig profil. Vi vil rigtig gerne give de unge det tilbud, og vi kan se, der er interesse for det. I dag har vi fire hold med erhvervsøkonomi på C-niveau, så der vil helt sikkert være basis for at hæve dette til B-niveau, siger Mogens Hansen.

I oktober skal de første elever på Rungsted Gymnasium tage stilling til, om de ønsker erhvervsøkonomi på B-niveau som valgfag. Det bliver elever med studieretningen samfundsfag og engelsk på A-niveau, som får muligheden. Mogens Hansen håber, at det fremover også kan få unge, der gerne vil have en handelsfaglig uddannelse, til at vælge Rungsted Gymnasium.

- Vi har ikke haft et ønske om at oprette HHX i et forsøg på at blive større. Jeg tror, det i høj grad ville have været vores egne elever, som havde valgt en HHX, hvis vi havde fået muligheden. Men vi håber naturligvis, at de elever, der er interesserede at søge en handelsfaglig uddannelse, kan se en mulighed i, at vi nu skaber et nyt tilbud i nærområdet, siger rektoren.