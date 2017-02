Gymnasieeleverne modtog diplomer på Akademiet for Talentfulde Unge i Solrød.

Gymnasium er fuldt af talentfulde unge

Hørsholm - 03. februar 2017 kl. 06:36 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rungsted Gymnasiums elever på Akademiet for Talentfulde Unge årgang 14 har netop fået overrakt diplomer - og det skete med et royalt indslag. Prinsesse Marie var en af arrangementets talere, og hun sagde adresserede blandt andet vigtigheden af at sikre rammerne for talenter, så de kan klare sig internationale. Lucas Hjort Honoré fra Rungsted Gymnasium kom lidt tættere på prinsessen end de fleste, idet han blev valgt som blomsteroverrækker. Udover Prinsesse Marie talte »ledelsesguruen« Stephen Bruyant-Langer også for de unge. Rungsted-eleverne Andrea Camille Wennerwald, Anne-Sophie Holst Sanders, Emily Voss, Jacob Pohl Stangerup, Kathrine Væver Jokumsen og Lucas Hjort Honoré fik alle diplomer, og Rungsted Gymnasium er desuden stolte af at have fået optaget hele ni elever på den nye årgang på Akademiet for Talentfulde Unge.

På landshold i debat

Af de ni nye elever på Akademiet for Talentfulde Unge skiller Christina Hansdatter Riis Lindeman, som går i 1.C på Rungsted Gymnasium, sig ud. Hun er nemlig samtidig blevet udtaget til juniorlandsholdet i debat.

- For at komme på holdet skulle jeg igennem en optagelsesprocedure. Jeg skulle først sende en video, hvor jeg fortalte om mig selv. Herefter skulle jeg til den indledende optagelse, som foregik over én dag på Skt. Annæ Gymnasium sammen med cirka 25 andre elever fra hele landet. Næste skridt bestod af en fem-dages camp med senior- og juniorholdets to »debate coaches« fra Canada. Fra morgen til aften skulle vi sammen med ansøgere til seniorlandsholdet instrueres i debattaktikker og fremføre øve-debatter. Det var utrolig spændende, men vores udholdenhed og motivation blev i høj grad sat på prøve. Det hele mundede ud i fire debatter den sidste dag, hvor vi i slutningen fik af vide, hvem der var kommet på holdet, fortæller Christina Hansdatter Riis Lindeman.

Nu er seks personer mellem 16 og 17 år kommet på juniorholdet, og de træner to timer hver mandag aften.

- I løbet af det næste halve år skal vi til de nordiske debatmesterskaber, Harvard University, Rumænien og til sidst Thailand for at deltage i debatkonkurrencer. Jeg er utrolig taknemmelig for at være kommet på holdet, og at skolen støtter mig, og jeg glæder mig til de konkurrencer og rejser, jeg skal opleve med holdet, siger Christina Hansdatter Riis Lindeman.