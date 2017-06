Se billedserie Borgmester Morten Slotved (K) afviste Venstre i Hørsholm. Foto: Knud Düring

Send til din ven. X Artiklen: Grundlovsmøde med fokus på frihed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grundlovsmøde med fokus på frihed

Hørsholm - 06. juni 2017 kl. 05:58 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Friheden var i fokus, da Konservative i Hørsholm og Fredensborg holdt grundlovsmøde på Karen Blixen Museet mandag eftermiddag. Blandt talerne var tidligere minister Per Stig Møller, som nævnte, at demokratiet er under pres.

- Vi oplever terror, fordi salafister vil vores demokrati til livs, sagde Per Stig Møller og pointerede, at demokrati skal holde balancen mellem frihed og tryghed, når det gælder terrortruslen.

Derudover kom Per Stig Møller ind på den flygtningestrøm, Europa oplever nu. Flygtningestrømmen er dog ifølge Per Stig Møller småting i forhold til det, som vi vil opleve fremover på grund af klimaforandringerne.

Folketingskandidat Lars Arne Christensen gæstede også grundlovsmødet, og også han satte fokus på friheden og talte om den frie vestlige verden, som Danmark er en del af, og som vi har indskrevet i grundloven med en række frihedsrettigheder.

- Grundlovsfæstede frihedsrettigheder, som er grundlaget for den måde, vi behandler hinanden på i Danmark. Men også grundlovsfæstede frihedsrettigheder, som er et moralsk kompas efter hvilket, vi samarbejder med andre nationer. Også i meget besværlige tider, sagde Lars Arne Christensen.

Borgmester Morten Slotved kunne ikke undlade at kommentere på, at Venstre i Hørsholm for nylig har rakt hånden ud til Konservative, men at Konservative »som udgangspunkt« har afvist Venstres ønske om en ensidig borgerlig konstituering efter kommunalvalget i november.

- Partiet Venstre har i den forløbne periode ønsket at udbygge Sjælsmark Udrejsecenter, hvad vi er imod, Venstre har dikteret at flytte Jagt og Skovbrugsmuseet, som vi er lodret imod, Venstre er imod en ny ishal og større investeringer i Idrætsparken, hvilket vi går helhjertet ind for. Og så ønsker Venstre at nedlægge Hørsholm Kommune, hvilket helt klart ikke kommer til at ske med mig som borgmester, med mindre det bliver bestemt på Christiansborg, lød det fra Morten Slotved.

Konservative benyttede også grundlovsmødet til at mindes nyligt afdøde, tidligere borgmester, Hanne Falkensteen (K).