Hørsholm Kommune har forlænget kontrakten med Kokkedal Golfklub. Foto: Kasper Ellesøe

Golfklub får 20 år mere

Hørsholm - 28. juni 2017 kl. 06:38 Af Anna Törnqvist Jensen

Kokkedal Golfklub har fået forlænget sin lejeaftale med Hørsholm Kommune, så den foreløbig løber frem til 2047. Det vækker stor glæde i golfklubben.

- Det har stor betydning for os og for vores medlemmer, for det betyder, at vi bedre kan planlægge fremtiden og de ønskede investeringer i udviklingen af banen og vores faciliteter, siger bestyrelsesformand Lars Gundorph i en pressemeddelelse.

For at kunne foretage investeringer, der kræver banklån, skulle golfklubben nemlig vide sig sikker på, at der også var golfklub efter 2028, som den gamle lejeaftale gjaldt til.

- Vi har gennem længere tid forhandlet med kommunen og med borgmester Morten Slotved (K) om en mulig forlængelse af aftalen, og vedtagelsen på kommunalbestyrelsesmødet var lige det, vi behøvede, for at kunne sikre den rette udvikling af Kokkedal Golfklub, siger Lars Gundorph i pressemeddelsen.

Da sagen første gang blev behandlet i februar, udløste det en større politisk diskussion, fordi golfklubben også havde et ønske om at købe et areal på 55-60 hektar, som klubben råder over ifølge en forpagtningskontrakt.

Aftalen, som nu er opnået mellem kommunen og golfklubben, bliver dog uden mulighed for køb.

- Golfklubben får på uændrede vilkår 19 år mere, men får ikke lov at købe noget. For Konservative har den store motivation været, at golfklubben fortsat skal kunne finansiere renovering og ombygningen af golfbanen, så vi kan sikre, at der fortsat kan spilles golf på området, siger Morten Slotved.