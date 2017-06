En del af kommunalbestyrelsen i Hørsholm besøgte fornylig DTU, hvor den selvkørende bus "Olli" i øjeblikket bliver testet. Her ses fra venstre borgmester Morten Slotved (K), Thorkild Gruelund (K) og Peter Antonsen (Borgerlisten) i den selvkørende bus. Foto: Morten Slotved

Glæde i Hørsholm: Selvkørende biler på vej på vejene

Hørsholm - 01. juni 2017

Der er glæde i Hørsholm Kommune over, at et flertal i Folketinget har vedtaget at lave kontrollerede forsøg med selvkørende biler. Kommunen håber nemlig at komme med i en forsøgsordning, der kan bringe selvkørende busser på vejene i Hørsholm. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Fordi det lovforslag nu er blevet vedtaget, er det ikke sådan, at vi kører ud med busserne i morgen, men hvis der slet ikke var noget lovgivningsmæssigt grundlag, ville det hele falde til jorden, så vi glæder os meget over denne udvikling. Lige nu er det som om, at alt hvad der sker - også teknologisk - går i den rigtige retning mod, at vi kan realisere det her, siger Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

De kontrollerede forsøg med selvkørende biler vil være afgrænset med hensyn til testperiode og omfanget af vejstrækninger. Samtidig vil alle ansøgninger om at gennemføre forsøg på de danske veje blive set grundigt efter i sømmene af en uvildig ekspert, vejmyndigheder, Færdselsstyrelsen og politiet, før ministeren giver tilladelse til, at selvkørende biler kommer ud på vejnettet. Desuden inddrages Folketingets Transport-, Bygnings- og Boligudvalg i beslutningen ved hver enkelt forsøg, fremgår det af pressemeddelelsen.

Forsøgsordningen træder i kraft den 1. juli, hvor også ansøgningsprocessen går i gang. Men Hørsholm Kommune har endnu en del ubesvarede spørgsmål, før kommunen kan søge om at deltage i forsøget.

- Vi vil undersøge, om vi kan få selvkørende busser til Hørsholm, og hvis det er muligt for os at lave et forsøg med det, vil vi gøre det, siger Peter Antonsen og fortsætter:

- Men vi har endnu ikke noget konkret projekt, og vi er ikke engang kommet dertil, hvor vi ved præcis, hvem vi vil have som samarbejdspartner. Det er den slags ting, vi er ved at finde ud af, ligesom vi skal have afklaret de økonomiske vilkår under budgetforhandlingerne, siger udvalgsformanden.