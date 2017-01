Se billedserie Det skal være en oplevelse at gå gennem gågaden, siger Jørgen Quist Nielsen. Foto: Allan Nørregaard

Gågaden skal gøres til en oplevelse

Hørsholm - 04. januar 2017 kl. 05:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Gågaden skal gøres til en oplevelse for alle og et sjovt alternativt til internethandlen.

Sådan lyder det fra konsulent Jørgen Quist Nielsen, der er blevet ansat til stå i spidsen for gågaden. Og hvis gågaden og dens butikker skal overleve internethandlens konkurrence, kræver det ifølge ham omstilling.

- Vi er nødt til at se internethandlen som både en konkurrent og som noget, der giver os nye muligheder. Hvis ikke vi ser muligheder, så mister vi kunder, siger Jørgen Quist Nielsen.

Siden Jørgen Quist Nielsen blev ansat af Gågadeforeningens bestyrelse pr. 1. november har han derfor blandt andet udviklet et nyt slogan for Gågaden, som lyder: »Det er sjovere at handle med mennesker - end med en mus«.

- Hvis vi skal kunne konkurrere med internethandlen, så skal en gågade være et alternativ, der er sjovere. Vi skal gøre det til en oplevelse for alle at gå i gågaden, siger Jørgen Quist Nielsen, der ejer sin egen konsulentvirksomhed, Quist Company.

Og hvis en tur gennem gågaden skal gøres til en oplevelse, kræver det ifølge Jørgen Quist Nielsen aktiviteter og planlægning.

- Børnefamilierne har ikke tid til at køre til Lyngby eller København, og de vil gerne handle lokalt. Men det er ikke en oplevelse for dem at komme ned i gågaden, hvor vi har fire frisører, men kun én café. Det er ikke en kritik af frisørerne, men der er ikke noget sted, hvor vi kan underholde børnene. På det punkt kan gågaden godt blive mere interessant. I december satte butikkerne 20 juletræer ud i gaden, og der var mange kunder, som sagde, at de syntes, det var enormt hyggeligt. Og med bedre planlægning og koordinering, kan aktiviteterne blive endnu bedre, siger Jørgen Quist Nielsen, der også vil arbejde for et bedre samarbejde.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.