Se billedserie Kejserens nye klær? af Birgit Neja Jensen, der i alt har 12 værker udstillet i Fuglsanghus. Foto: Lars Sandager Ramlow

Fuglsanghus erfy ldt med farver

Hørsholm - 04. august 2017 kl. 16:47 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

123 værker fyldt med fantasi, kulør og godt humør kan i de næste uger opleves i Fuglsanghus i hjertet af Hørsholm.

Her viser 11 elever fra Kunstskolen for Voksne Udviklingshæmmede deres kunnen på lærreder og i ler under overskriften »Eventyrlig Outsider Art«. Det skriver Frederiksborg Amts Avis lørdag.

- Kunst behøver ikke blive lavet af etablerede kunstnere. Denne udstilling er skabt af udviklingshæmmede, men i mine øjne har alle mennesker handikap... det er bare ikke alle, der har et talent. Det har disse 11 udstillere, siger Bjørn Nielsen, der er formand for Mikkelborg Kunstforening, der står bag udstillingen.

De udstillede værker er finurlige parafraser og personlige fortolkninger af kendte eventyr og andre historier. Skildringerne er præget af den enkelte kunstners oplevelser og forestillinger. Publikum kan således finde både Askepot, Snehvide, Rødhætte og mange flere eventyrlige personligheder. Derudover er der værker af gadebilleder fra København, der er fugle, blomster, portrætter af musikere og kongefamilien, samt masker og keramikfigurer af trolde, Cæcar og H.C. Andersen.

- Dette er en udstilling, der kan glæde både børn og voksne. Den er mangfoldig, farverig og den gør én glad. Hvis solen ikke skinner udenfor, så gør den det i hvert fald herinde i Fuglsanghus. Det er en anderledes udstilling af anderledes kunstnere, end vi er vant til, men kvaliteten er høj. Det er en udstilling, der giver stof til eftertanke, og jeg synes, det er tydeligt, at det er mennesker, der har nydt at lave deres værker, og som er glade for at kunne udfolde sig i den skole, de går på, lyder det fra Bjørn Nielsen.

Kunstskolen for Voksne Udviklingshæmmede holder til i Københavns Nordvestkvarter i et lokale fyldt med færdige og igangværende projekter, der vidner og intenst arbejde med billedkunst. Skolen er kendt for sine pædagogiske metoder og har udviklet mange talenter i tidens løb. Det daglige arbejde med kunstneriske processer, har også haft stor betydning for mange af elevernes personlige udvikling.

Kunstskolen blev oprettet i 1994 og optager fra sommeren 14 elever hvert år. Skolen har markeret sig gennem både nationale og internationale udstillinger samt i DR dokumentarudsendelsen »Tosset med kunst«, der blev vist i 2002.

Udstillingen kan ses de kommende fredage-søndage fra klokken 12.00 til 17.00 frem til den 20. august.