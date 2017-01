Se billedserie Mogens Rasmussen har sat omkring 50 røgalarmer op i løbet af de sidste tre måneder.Foto: Allan Nørregaard

Frivillige har sat hundredvis af røgalarmer op

Hørsholm - 28. januar 2017 kl. 05:24 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Har du brug for en hånd?

Sådan lyder Dynamocentrets slogan, og det er meget rammende. For Dynamocentrets frivillige hjælper med at pakke i flyttekasser, hænge hylder op, finde tv-kanaler, købe ind, ledsage ved lægebesøg og gå ture med demente.

- Vi er 15 frivillige, alle over 65 år, i Dynamocentret, som hjælper borgere i byen med det, som kommunen ikke kan hjælpe med. Det kan være at følge med til lægen, købe ind, gå tur med hunden eller sætte røgalarmer op. Vi har faktisk sat et par hundrede røgalarmer op rundt omkring i byen, forklarer tovholder Ingrid Hjarnaa.

Initiativet til Dynamocentret blev taget for flere år siden, efter Hørsholm Kommune i 2002 havde nedsat et lille udvalg under navnet Koordineringsudvalget, som fik til opgave at se på det frivillige arbejde i byen og eventuelt komme med forslag til fornyelse. Det er også her, navnet på den frivillige gruppe stammer fra.

- Der var en, som havde en idé om, at ældre, som ikke længere var på arbejdsmarkedet, kunne gøre gavn ved at hjælpe med forskellige opgaver. Hun forestillede sig et Dynamocenter med ældre, som kunne hjælpe med alle mulige ting, og den idé kunne vi godt lide. Derfor fik vi heldigvis lov at få navnet, da vi gik i gang, fortæller Ingrid Hjarnaa.

Ifølge Ingrid Hjarnaa løser Dynamocentret de opgaver, som kommunen ikke længere kan hjælpe med, fordi der er blevet sparet så meget. Mogens Rasmussen, der er frivillig handyman i Dynamocentret, har i løbet af de sidste tre måneder sat omkring 50 røgalarmer op.

- Jeg synes, det er en glæde at hjælpe andre. Jeg kan måske redde et liv ved at sætte sådan en røgalarm op, og det er jo det hele værd, siger han.

For nogle år siden fik Dynamocentret penge af Trygfonden til 200 røgalarmer, og de er alle blevet sat op. Nu samarbejder Dynamocentret med Nordsjællands Brandvæsen om at sikre, at der findes røgalarmer i alle hjem.

