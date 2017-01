Friplejehjem rykker tættere på

Formand for Social- og Seniorudvalget, Thorkild Gruelund (K), er positiv over for idéen om et friplejehjem. Foto: Lars Sandager Ramlow

Hørsholm - 19. januar 2017 kl. 05:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Skal Hørsholm have sit første friplejehjem? Det skal Økonomiudvalget i dag diskutere, når udvalgets medlemmer skal tage stilling til en forespørgsel fra et privat investeringsfirma, der gerne vil se på mulighederne for at etablere et friplejehjem i Hørsholm. Umiddelbart tegner der sig et flertal for idéen, og borgmester Morten Slotved (K) er særdeles positiv.

- I Konservative er vi meget positive over for et friplejehjem. Ligesom jeg ser private skoler og daginstitutioner som et stærkt supplement til vores kommunale institutioner, ser jeg også et friplejehjem som et supplement til vores eksisterende plejehjem. Og det kan være med til at skabe en sund konkurrence. I dag klarer vores folkeskoler sig godt sammenlignet med de private skoler, og hvorfor skulle vores plejehjem ikke også kunne det, siger Morten Slotved.

Han ser endvidere mulighed for, at kommunen kan udnytte kapaciteten. Også formand for Social- og Seniorudvalget og partifælle Thorkild Gruelund er begejstret.

- Jeg er helt sikker på, at et friplejehjem kan være en fortræffelig idé og være et fint supplement til det, Hørsholm Kommune udbyder, siger Thorkild Gruelund, der lægger vægt på, at borgerne får flere muligheder.

- For mig er det vigtigste, at borgerne får forskellige tilbud, siger han og tilføjer, at den tidligere Nebbegård, der lige nu er i spil til at kunne rumme et friplejehjem, er et »genialt« sted.

Den socialdemokratiske Sundhedsudvalgsformand Niels Lundshøj afviser ikke idéen.

- Jeg vil gerne være med til at se på muligheden for friplejehjem, men det er et krav, at plejehjemmet lever op til kvalitetsstandarderne, at det ikke bliver dyrere for kommunen og ikke mindst, at plejehjemmet sætter kvalitet over pris, og at de har en fornuftig økonomi, så de ikke går konkurs, som vi har set det ske med andre private aktører. Med fatale konsekvenser til følge - ikke mindst for de ældre, siger Niels Lundshøj.