Fra fattige fiskere til liebhavere og lystbådehavn

På Rungsted Strandvej kan man stadig ane, at kyststrækningen engang har dannet grundlag for en række fiskeres levevej. På hver side af Strandvejen ligger i dag to tidligere stejlepladser. Stejlepladserne er en del af et fiskerleje, der har eksisteret siden 1500-tallet, men de har ikke været i brug i mange år, og bærer i dag kun vidne om de lokale fiskeres arbejdssted.

Men i 1915 var høfderne blevet i så dårlig stand, at fiskerne bad Sognerådet om hjælp til penge til at reparere dem. I stedet blev man enige om, at det var en bedre idé at lave en ny havn - noget, blandt andet Karen Blixens far Wilhelm Dinesen tidligere havde forsøgt at tage initiativ til. Rungsted Havn blev indviet i 1923 og over de næste år ændrede også klientellet i Rungsted sig, da udflytningen fra København betød, at de rigeste grosserer byggede store velhaver-villaer langs kysten.