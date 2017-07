Charlotte Fischer (R), der er formand for Danske Regioners Psykiatriudvalg, mener ikke, regionerne skal overtage hele misbrugsområdet. Hun tror i højere grad på, at kommuner og regioner skal samarbejde om fælles tilbud til misbrugere. Foto: Lars Skov

Forslag: Færre misbrugere skal have døgnbehandling

Hørsholm - 31. juli 2017 kl. 06:46 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune kan spare 500.000 kroner årligt, hvis færre alkohol- og stofmisbrugere visiteres til døgnbehandling på kommunens regning. Sådan lyder et af Social- og Seniorudvalgets spareforslag, som politikerne skal diskutere til budgetforhandlingerne i august. Af forslaget fremgår det, at unge alkohol- og stofmisbrugere, hvor kommunen forventer, at misbrugerne kan afvænnes, stadig vil blive visiteret til døgnbehandling, men at færre misbrugere vil opleve at få tilbud om døgnbehandling, hvis forslaget gennemføres. Men ifølge Lægeforeningen er netop døgnbehandling en vigtig del af misbrugsbehandlingen.

- Helt grundlæggende er døgnbehandling jo vigtig, fordi patienten med et misbrug kan komme væk fra sine vante omgivelser og modtage en intensiv behandling. Når det gælder patienter med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse, så peger Sundhedsstyrelsen i deres seneste retningslinje på, at det er god praksis at kombinere ambulant behandling og døgnbehandling. Så døgnbehandling er ofte en vigtig del af den bedste behandling, siger Andreas Rudkjøbing, Lægeforeningens formand, mandag til Frederiksborg Amts Avis.

Han mener, at regionerne bør overtage ansvaret for misbrugsbehandlingen. I Danske Regioner er man parat til at tage en diskussion om opgavefordelingen på misbrugsområdet, men formanden for Danske Regioners Psykiatriudvalg, Charlotte Fischer (R), mener ikke, at regionerne bør sidde med ansvaret for misbrugsbehandlingen alene.

- Jeg er ikke sikker på, det er en god idé. Der er noget misbrug, der hænger tæt sammen med psykisk sygdom, og noget, der hænger tæt sammen med nogle sociale omstændigheder, og der er kommunerne tættest på. Regionerne er åbne over for en diskussion om, at den del af misbrugsområdet, der knytter sig til psykisk sygdom, kan overføres til regionerne, fordi der gennem årene har været udfordringer med, at patienterne ikke får en sammenhængende indsats, fordi den psykiatriske behandling hører under regionerne, og misbrugsbehandlingen foregår i kommunerne, siger Charlotte Fischer.

Læs hele artiklen i Frederiksborg Amts Avis mandag.