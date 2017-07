Hørsholm har ret til ar nedlægge forbud mod byggeriet. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Forbud mod huse for to familier er lovligt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forbud mod huse for to familier er lovligt

Hørsholm - 04. juli 2017 kl. 06:03 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En juridisk ekspert har vurderet, at Hørsholm Kommune er i sin gode ret til at nedlægge et forbud, et såkaldt §14-forbud, mod at bygge tofamiliehuse i et område på Strandvejen.

Læs også: Huse for to familier forbydes i Rungsted

- Jeg blev i tvivl om, hvilket grundlag vi præcis havde til at lave en ny lokalplan, der indeholder sådan et forbud. Derfor har vi fået en vurdering af en juridisk ekspert, fortæller Peter Antonsen (Borgerlisten), der er formand for Miljø- og Planlægningsudvalget.

Dermed kan kommunen begynde at udarbejde en ny lokalplan, der indeholder et forbud mod tofamiliehusene.

- Sådan et forbud skal følges op af en ny lokalplan, men vi ved endnu ikke, hvordan den kommer til at se ud, siger Peter Antonsen.

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede allerede i maj at nedlægge et forbud, men har haft sagen oppe i udvalget igen for at sikre sig, at det juridiske grundlag var i orden. I første omgang kommer forbuddet til at ramme en enkelt ansøger.

- I princippet har vi nu kun nedlagt forbud mod den ene ejendom, som har ansøgt om at lave et tofamiliehus. Det forbud vil så gælde et år, indtil der foreligger en lokalplan, som omhandler hele området, fortæller Peter Antonsen.

Kommunen har det seneste år modtaget så mange ansøgninger om at bygge tofamiliehuse, at Miljø- og Planlægningsudvalget nu har valgt at trække i bremsen. Kommunens forvaltningen har fulgt udviklingen i ansøgninger om tilladelse til at lave tofamiliehuse siden 2005, og der er siden da søgt om i alt 30 tofamiliehuse. Men der er inden for de seneste år sket en stor stigning i antallet af ansøgninger. Frem til 2014 modtog Hørsholm Kommune typisk én ansøgning om året, men i 2014 var antallet helt oppe på 14.

Da Miljø- og Planlægningsudvalget i maj vedtog forbuddet, lagde udvalget ifølge Peter Antonsen vægt på at bevare indtrykket i området.

- Vi synes, det er vigtigt at bevare det »herskabs-look«, som den del af Strandvejen byder på med de store ejendomme, der ligger på store grunde. Det er en del af vores fælles herlighedsværdi, som vi gerne vil bevare, forklarede udvalgsformanden til Frederiksborg Amts Avis.