Bussen på billedet hedder Olli, og det er sådan en, Vesthimmerland i øjeblikket tester på en lukket bane. Men den selvkørende bus kan også være på vej til Hørsholm.

Førerløse busser skal på vejene i Hørsholm

Hørsholm - 02. februar 2017 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Busser uden chauffører og fleksible køreplaner. Det er drømmen i Hørsholm Kommune, som nu planlægger at sende førerløse shuttlebusser på vejene næste år. Det skriver Frederiksborg Amts Avis

- Rent økonomisk er det meget interessant, fordi den største omkostning til busdrift i dag er lønninger. Derudover er det min ambition, at det skal være gratis for borgerne at køre med bussen, og vi vil også kunne lave dynamiske køreplaner, siger kommunalbestyrelsesmedlem i Hørsholm Troels Moe fra Liberal Alliance (LA).

Han fik afsat 100.000 kroner ved sidste års budgetforhandlinger til at gå videre med projektet.

Senest har transportminister Ole Birk Olesen (LA) har fremsat et lovforslag, der åbner for kontrollerede forsøg med selvkørende biler, og Hørsholm Kommune øjner mulighed for at blive en del af forsøgsordningen.

- Vi vil se, om vi kan komme med på den forsøgsbølge. Vi synes, der er store muligheder i det, siger formand for Miljø- og Planlægningsudvalget Peter Antonsen (Borgerlisten) til Frederiksborg Amts Avis.

I dag har Aalborg og Vesthimmerland kommuner også planer om at gennemføre forsøg med selvkørende biler, og i Vesthimmerland Kommune bliver den selvkørende bus Olli allerede testet på en lukket bane i øjeblikket. Ifølge trafikforsker ved Aalborg Universitet, Harry Lahrmann, er der dog lange udsigter til, at selvkørende busser bliver et fast indslag i trafikken.

- De sensorer, som sidder i busserne, er slet ikke sikre, fordi de ikke er blevet testet nok endnu. De mest optimistiske tror på selvkørende biler i trafikken om 10 år, men det tror jeg ikke et øjeblik på, siger Harry Lahrmann til Frederiksborg Amts Avis.