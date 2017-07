Hørsholm Kommune har som en af de første i landet taget initiativ til et kursus i trafiksikkerhed for flygtningefamilier. Kommunen har fået oversat Rådet for Sikker Trafiks materialer til forældre og har desuden gennemført både forældre- og børnekurser. Børnekurserne omfatter blandt andet øvelser på en sjov cykelbane. Foto: Hørsholm Kommune

Flygtningefamilier lærer om trafiksikkerhed

Lynkurset er delt op i et forældrekursus og et børnekursus. Forældrekurset fokuserer primært på de forventninger, der er i samfundet til forældres rolle og opdragelse i sikker adfærd i trafikken. Børnekurserne er aldersopdelte og omfatter introduktion til de væsentligste regler for færdsel i trafikken på cykel og til fods samt øvelser på en sjov cykelbane.

Kurserne er tilrettelagt i et samarbejde mellem Vej & Park, Center for Dagtilbud og Skole og kommunens familiekonsulent for flygtninge. Hørsholm Kommune har fået oversat Rådet for Sikker Trafiks materialer til forældre til 2-12-årige til engelsk, arabisk og tigrinya. Materialet blev udleveret til alle forældrene, som også fik hjælp til at oprette sig som brugere på www.sikkertrafik.dk