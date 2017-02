Under torsdagens møde i §17, stk. 4-udvalget diskuterede politikerne muligheden for at forlænge lejemålet på Kong Georgsvej. Det fortæller Annette Wiencken (V), der er formand for udvalget. Foto Lars Sandager Ramlow

Flygtningebolig på Kong Georgsvej kan forlænges

Hørsholm - 25. februar 2017 kl. 05:20 Af Morten Kaiser Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Torsdag holdt Hørsholm Kommunes paragraf 17, stk. 4-udvalg møde om mulighederne for boligplacering af flygtninge i Hørsholm Kommune. Den seneste tids debat om muligt køb af boliger til flygtninge blev også diskuteret på udvalgsmødet.

- Vi har naturligvis vendt diskussionen på mødet, men vi er enige om at arbejde videre med de projekter, der allerede er sat gang i, siger Annette Wiencken (V), der er formand for udvalget.

På udvalgsmødet fik medlemmerne en orientering om mulighederne for eventuelt at opkøbe villaer, der kan bruges til flygtningeboliger, så politikerne kan leve op til ambitionerne om at fordele flygtninge over hele kommunen, men villaer, der koster op mod 10 millioner kroner, hænger ikke på træerne, forklarer Annette Wiencken.

- Vi kan jo ikke fremtrylle boliger. De villaer, der findes på markedet, er ikke indrettet sådan, at vi kan indkvartere flere familier der. Derfor vil det blive en alt for dyr løsning, hvis vi skal til at indrette disse boliger, siger hun.

Annette Wiencken peger i stedet på muligheden for at forlænge lejemålet på Kong Georgsvej 5, hvor Hørsholm Kommune har indkvarteret cirka 20 flygtninge. Administrationen vil nu gå videre med forhandlingerne om at forlænge lejemålet, der ellers udløb i år.

Når kommunen skal boligplacere flygtninge i nye boliger, så skal borgerne i området orienteres. Annette Wiencken forklarer, at kommunalbestyrelsen skylder borgerne en opfølgeling på det oprindelige høringsmåde, så inden en eventuel forlængelse af lejemålet på Kong Georgsvej, skal borgerne høres igen.