Flygtningebørn gratis i SFO

Hørsholm - 27. januar 2017

Over halvdelen - 16 ud af 31 - af Hørsholm Kommunes flygtningebørn er i dag ikke meldt ind i skolefritidsordningen (SFO). Det er for få, mener Hørsholm Kommune, som nu vil betale for, at flygtningebørnene kan komme i SFO. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Hvis børnene ikke omgås andre danskere i fri leg, bliver integrationen vanskeligere, og vi ved, at det er lettest at integrere blandt børnene. Derfor forsøger vi at sætte ind så bredt som muligt, siger Henrik Klitgaard (R), der er formand for kommunens Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg, som netop har bevilget 200.000 kroner til, at alle flygtningebørn kan indmeldes i SFO.

Kommunens tilskud betyder, at flygtninge ikke længere selv skal betale for at få deres børn meldt ind i SFO. Ifølge Henrik Klitgaard spiller økonomien en stor rolle i forhold til, om børnene kommer i SFO eller ej.

- Flygtningene får en vis portion penge igennem fripladsordningen, så egenbetalingen er ikke ret høj, men vi har altså en stor gruppe, som ikke har været en del af SFO-ordningen, og det skyldes integrationsydelsen. Det kan vi regne ud. Derfor vil vi gerne sørge for, at alle børn kommer med, for det er godt for ungerne, siger han til Frederiksborg Amts Avis.