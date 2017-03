Annette Wiencken (V), der er formand for §17, stk. 4-udvalget, fortæller, at udvalget har nogle forbehold, før der kan laves flygtningeboliger på hjørnet af Syrenvej og Usserød Kongevej. Foto: Allan Nørregaard

Flygtninge skal bo i industrikvarter

Hørsholm - 02. marts 2017 kl. 10:13 Af Anna Törnqvist Jensen

Holmevej 30 får snart nye beboere, når erhvervsejendommen omdannes til flygtningeboliger. Kommunalbestyrelsen har nemlig sagt ja til at leje sig ind på adressen og indkvartere flygtninge i bygningen, som man forventer kan danne rammen om 16 værelser til enlige flygtninge. Borgmester Morten Slotved (K) anbefalede på kommunalbestyrelsesmødet at sige ja til lejeaftalen.

- Jeg synes, vi skal sige ja tak til lejeaftalen, for den vil hjælpe os på nuværende tidspunkt. Jeg tør godt stå inde for denne her løsning, sagde borgmesteren.

På §17, stk. 4-udvalgets seneste møde, det særlige politiske udvalg, som har til opgave at finde boliger til flygtninge, valgte udvalget at arbejde videre med flere mulige placeringer af flygtningeboliger. Blandt andet det nye byggeri på hjørnet af Syrenvej og Usserød Kongevej, hvor Lagkagehuset får forretning, skal muligvis huse flygtninge. Kommunen har nemlig fået tilbudt at leje otte nybyggede fire-værelses lejligheder på 1. og 2. sal. Lejlighederne er 133-138 kvadratmeter og står klar til indflytning 1. maj, og udgangspunktet er en månedlig lejepris på 18.000 kroner pr. lejlighed. Selvom udvalget har sagt ja til, at kommunens administration kan arbejde videre med denne mulighed, er der endnu nogle ubekendte.

- Når vi frafalder lejemålet igen, skal vi aflevere det i samme stand, og vores betænkelighed går på, at hvis ejer putter de flotteste køkkener og dyreste gulve ind i lejlighederne, så kan det ødelægge vores businesscase, fordi vi i så fald ville skulle bruge hundredtusindvis af kroner på at afleverer lejlighederne igen, siger Annette Wiencken (V), der er formand for §17, stk. 4-udvalget.