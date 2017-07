Christian Bentzen, der har sin yacht Xenia i Rungsted Havn, lejer båden ud gennem deleplatformen Boatflex.

Send til din ven. X Artiklen: Flere lejer både af hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere lejer både af hinanden

Hørsholm - 26. juli 2017 kl. 05:27 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I havnen i Rungsted ligger den 48 fod lange X-Yacht ved navn Xenia. Xenias ejer er den 61-årige Christian Bentzen, som er en ivrig sejler - både på ture med familien og til kapsejlads. Men når der ikke lige er tid i kalenderen til at sejle, lejer Christian Bentzen sin båd ud.

- Det er jo ikke helt gratis at have en stor båd, og jeg synes, det er rigtig synd, hvis den bare ligger stille, så derfor valgte jeg at leje den ud, siger han.

Christian Bentzen har lejet sin X-Yacht ud flere gange igennem deleplatformen Boatflex, der formidler bådudlejning mellem private på lignende måde som AirBnb. Og Christian Bentzen er ikke ene om den deleøkonomiske tankegang. Boatflex oplever nemlig stor stigning i antallet af udlejninger på deres side i forhold til sidste år, og det er der flere grunde til, mener stifter og CEO Jakob Bojesen:

- Mange bådejere kan rigtig godt lide ideen om, at deres både bliver brugt, når de ikke selv bruger dem. Derved mindskes den "dårlige samvittighed", og så kan de få en økonomisk gevinst. Og så er bådejere ofte passionerede mennesker omkring sejlads, og den glæde vil de gerne give videre til andre, der måske ikke ejer en båd selv, siger Jakob Bojesen.

Helt konkret har Boatflex haft 160.000 besøgende på deres side i maj, hvilket er tre gange så mange besøgende som sidste år, og så er der sket en 100 procent stigning i antallet af bookinger i maj i år i forhold til maj sidste år. Boatflex's bådejere har udlejet deres både i 7.500 timer i år.

Skaber turisme

En del af den positive udvikling skyldes også et nyt tiltag i forhold til bookingmuligheder. Bådudlejningen skaber automatisk mere liv i havnene, men kan man ikke sejle, har Boatflex åbnet op for muligheden for, at man kan booke en båd blot til overnatning. I stedet for at bo på hotel eller vandrehjem, er muligheden der for at sove i første parket til vandet.

- Det giver en unik oplevelse sejlerlivet, uden man behøver have certifikat eller have booket en skipper til båden, forklarer Boatflex-stifter Jakob Bojesen.

For Christian Bentzen er det vigtigt, at han ved, at dem, han lejer til, vil passe godt på båden. Derfor er den gode kommunikation mellem ham og lejeren vigtig:

- Det er gået rigtig fint. Man kan jo selv vælge at sige nej til en lejer, hvis der er noget, men det jeg har oplevet er, at folk leverer båden i samme stand, som de har lånt den. Så derfor er det bare godt, at man kan få lejet sin båd ud, siger Christian Bentzen.

Foruden muligheden for råd og vejledning til udleje og leje er bådejerne desuden fuldt forsikret igennem Boatflex.