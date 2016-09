Borgmester Morten Slotved (K) vil sikre, at der er boliger til børnefamilier. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Flere almene boliger på vej Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Flere almene boliger på vej

Hørsholm - 15. september 2016 kl. 06:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I dag skal Økonomiudvalget i Hørsholm behandle et lukket punkt under overskriften »Salg af Møllehuset til almene boliger«. Borgmester Morten Slotved (K) uddyber, at politikerne skal diskutere, om der skal laves almene boliger, der hvor Møllehuset i dag har adresse. Borgmesteren ser gerne flere almene boliger i byen.

- Vi har også brug for børnefamilier, og derfor skal Hørsholm også være attraktiv for dem. En af de ting, der kan gøre det attraktivt, er, at vi har almene boliger. De findes i dag mange steder i Hørsholm, og i Konservative er vi stadig positive over for at beholde en almen boligandel i underkanten af 20 procent. Derfor kan jeg godt se det positive i, at vi får tænkte almene boliger ind i vores ejendomsportefølje i fremtiden, siger Morten Slotved.

Han vil desuden gerne sørge for, at der er plads til familier i Hørsholm.

- En meget stor andel af vores almene boliger er rettet mod ældre, men vi skal også have boliger, der er egnet til familier. Når et ægtepar med børn går fra hinanden, har de brug for et sted med tre-fire værelser, fordi der er børn, og den opgave har vi svært ved at løse. Jeg får mange henvendelser fra ulykkelige borgere, som er blevet skilt, og som ikke kan finde et sted at bo i Hørsholm. Vi skylder også den type familier, at de kan blive i samme by og finde noget ordentligt at bo i, siger Morten Slotved.