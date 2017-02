Peter Antonsen stemte som den eneste i Miljø- og Planlægningsudvalget, hvor han er formand, imod boligprojektet ved Agiltevej. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Fingerplan skal afgøre boligprojekts skæbne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fingerplan skal afgøre boligprojekts skæbne

Hørsholm - 07. februar 2017 kl. 05:34 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

44 boliger kan være på vej til et 42.000 kvadratmeter stort areal langs Agiltevej. Foreløbig har et flertal i Miljø- og Planlægningsudvalget nemlig besluttet at indsende et høringssvar i forbindelse med revisionen af den såkaldte Fingerplan. I høringssvaret vil kommunen sige ja til, at der kan bygges 44 boliger langs Agiltevej, der ligger ved Grønnegade vest for Helsingørmotorvejen. Det var dog ikke med udvalgsformand Peter Antonsens (Borgerlisten) gode vilje, da han som den eneste stemte imod.

- Det vil indgå i høringssvaret til Fingerplanen, at vi ønsker, at man kan bebygge området med tæt-lav bebyggelse, op til 44 boliger og med en byggeprocent på 14. Men det er ikke et ønske, jeg deler, siger Peter Antonsen.

Fingerplanen blev sidst revideret i 2013, og den gældende udgave tillader ikke byggeri langs Agiltevej, der i dag ligger i landzone. Men nu skal Fingerplanen, der er navnet på landsplandirektivet for Hovedstadsområdets planlægning, igen revideres, og det giver muligheder ved Agiltevej. Troels Moe (LA), der er medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget, lagde stemme til det flertal, der ønsker boliger ved Agiltevej.

- Jeg synes, det er et rigtig godt projekt, der er blevet fremlagt, og vi har behov for den type boliger, som er lidt mindre, men stadig eksklusive. Som det er i øjeblikket har vi mange ressourcestærke ældre mennesker, som må flytte til Vedbæk, Skodsborg eller Hellerup, fordi der ikke er andre muligheder for dem i Hørsholm, når de ikke længere kan overkomme deres store hus. Det her projekt er et rigtig godt alternativ, siger Troels Moe.