Biblioteket har som de eneste lavet særaktiviteter for børn. Foto: Allan Nørregaard

Få aktiviteter til ferieramte børn

Hørsholm - 15. februar 2017 kl. 06:16 Af Morten Kaiser Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uge 7 er lig med vinterferie for både børn og unge. Men de, der ikke er taget af sted på skiferie eller besøger bedsteforældrene i andre byer, skal have ferien til at gå i Hørsholm og omegn. De skal dog kigge lidt langt efter særaktiviteter for børn her i ferien.

Udstillingerne på Karen Blixen Museet og Museum Nordsjællands egnsmuseum i Hørsholm har åbent, som de plejer, men efter Jagt- og Skovbrugsmuseet er fusioneret med Dansk Landbrugsmuseum og er ved at flytte museumssamlingen til Djursland, er det kun Hørsholm Bibliotek, der har arrangeret særlige vinterferiearrangementer for børn, men selvom biblioteket har tænkt i at arrangere særlige vinterferieaktiviteter, var planen oprindeligt en hel anden. Biblioteksleder Marianne Wulff havde nemlig håbet, at den nye biograffunktion i Trommen var åbnet, så vinterferien også kunne bruges i biografmørket. - Vi ville rigtig gerne have vist børnefilm og brugt Trommens nye funktioner på kreative måder, men det vil vi gøre i alle ferier fremover, siger hun.

Ombygningen af Trommen, som lige nu er i gang, er blevet forsinket, fordi undersøgelser i efteråret afslørede, at der skal laves forstærkende konstruktioner til trapperne. Det betyder, at åbningsdagen nu er sat til den 30. marts. Næstformand i Sport-, Fritid- og Kulturudvalget i Hørsholm Kommune Henrik Klitgaard (R) medgiver, at der ikke er mange aktiviteter for børn i denne ferie. - Ferieaktiviteter er ikke noget, vi politikere normalt blander os i, men efter Jagt- og Skovbrugsmuseet er lukket, og nu hvor Trommen er under ombygning, så ser programmet lidt tomt ud, siger han og tilføjer:

- Men når Trommen genåbner den 30. marts med en ny biograffunktion, ser vi forhåbentlig et højere aktivitetsniveau i de kommende ferier, siger han.