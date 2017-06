Ensretning skal sikre skolevej

Skolebestyrelsen og ledelsen på Hørsholm Skole har ønsket, at Selmersvej bliver ensrettet for at skabe en mere sikker vej for skolens børn. Her ses en skolepatrulje i aktion ved Marie Mørk Skole i Hillerød.Foto: Rådet for Sikker Trafik

Foto: Kristine/Studie-E/Kristine Bramsen/Studie-E