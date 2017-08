Troels Moe (LA) er i øjeblikket sygemeldt fra sit arbejde i kommunalbestyrelsen, så Peter Antonsen (Borgerlisten), som ses her på billedet, måtte selv omformulere deres fælles forslag til et, der kunne opnås enighed om i kommunalbestyrelsen. Det fører nu til, at Rungsted Havns vedtægter skal ændres. Foto: Lars Sandager Ramlow

Send til din ven. X Artiklen: Enighed om ny styring på havnen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Enighed om ny styring på havnen

Hørsholm - 29. august 2017 kl. 06:57 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Interessenterne på Rungsted Havn får fremover bedre mulighed for at følge med i de projekter, der sættes i gang på havnen. Det står klart, efter kommunalbestyrelsen på kommunalbestyrelsesmødet i aftes ændrede i styrelsesvedtægterne for havnen, således at havnebestyrelsen fremover skal holde interessentmøder, før bestyrelsen træffer beslutning om anlægsinvesteringer for over tre millioner kroner.

Sagen startede, da Troels Moe (LA) og Peter Antonsen (Borgerlisten) før sommerferien foreslog at ændre vedtægterne således, at der ved anlægsønsker på mere end tre millioner kroner på havnen, blev skabt mulighed for, at tre medlemmer af havnebestyrelsen til enhver tid kunne pålægge bestyrelsen at indkalde alle havnens interessenter til åbent dialogmøde. Forslaget lød endvidere: »Havnebestyrelsen skal, i det omfang hvor det er muligt, tilgodese flertallet af mødedeltagernes holdninger, inden havnebestyrelsen kan træffe beslutning«. Troels Moe argumenterede i den forbindelse for, at forslaget handlede om at sikre en højere grad af demokrati.

- Den måde, havnen er konstrueret på, udgør et demokratisk problem. Det er meget atypisk, at man har en kommunal enhed, hvor alle omkostningerne skal hvile i sig selv på den måde, at havnen betales af de mennesker, der er på havnen, mens kun tre af de ni medlemmer i havnebestyrelsen rent faktisk betaler til havnen, sagde Troels Moe til Frederiksborg Amts Avis.

Men da det forslag mødte modstand i både en udtalelse fra havnebestyrelsen og i Økonomiudvalget, ændrede Peter Antonsen forslaget på kommunalbestyrelsesmødet til en ordlyd, som alle kommunalbestyrelsens medlemmer kunne stå bag.

- Jeg er enig i, at en del af vores forslag flyttede kompetencen fra bestyrelsen til en sammenblanding af bestyrelsen og interessenter på havnen. På den anden side må jeg sige, at det, der har drevet Borgerlisten i hele den diskussion om, hvordan havnen skulle drives, hele tiden har været at få så stor brugerindflydelse som muligt, sagde Peter Antonsen og fortsatte:

- Derfor vil jeg gerne ændre paragraffen i vedtægterne, hvor der står, at havnebestyrelsen skal involvere brugerne i væsentlige planer og projekter. Den væsentlighed afgøres jo i dag af havnebestyrelsen selv, og jeg kunne godt tænke mig, at vi i stedet kvantificerer væsentligheden. Derfor stiller jeg dette ændringsforslag.

Og det mødte straks opbakning i kommunalbestyrelsen.

- Radikale Venstre kan godt tilslutte sig, at vi kvantificerer det, for Peter har ret i, at det bliver for meget en »gummi-paragraf«, når havnebestyrelsen selv kan vurdere, hvad der er væsentligt, sagde Henrik Klitgaard (R), mens borgmester Morten Slotved (K) supplerede:

- Det giver meget mening, at man holder et informationsmøde, hvis der er planer om en anlægsinvestering over tre millioner kroner.

Herefter satte borgmesteren det ændrede forslag til afstemning, som blev enstemmigt vedtaget.