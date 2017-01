Her ses Ole Wessung ved et foredrag for kommunens medarbejdere.Foto: Allan Nørregaard

Ekstra foredrag om sunde vaner i hverdagen

Hørsholm - 24. januar 2017 kl. 06:30 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når et nyt år går i gang, er der mange, der ønsker at anlægge nye vaner. Nu står Hørsholm Kommune parat til at give borgerne et skub.

- Ved at melde dig til et foredrag med Ole Wessung om sunde vaner i hverdagen, får du en lang række værktøjer til at blive en endnu bedre og stærkere version af dig selv. Det er gratis, og du vil ikke fortryde det, skriver Hørsholm Kommune i en pressemeddelelse.

Foredragene finder sted tirsdag den 7. februar klokken 12 til 13.30 i auditoriet på Rungsted Skole samt torsdag den 9. februar klokken 17.15 til 18.45 ligeledes på Rungsted Skole.

Ifølge Hørsholm Kommune vil foredraget inspirere.

- Cirka 85 procent af Danmarks voksne befolkning plages jævnligt af rygrelaterede gener. Med Ole Wessungs gode råd og værktøjer vil du opleve, at du forebygger skader og gener - helt uden hjælp fra en behandler eller medicin. Foredraget giver ny viden og evidens om hvor lidt, der egentlig skal til for at forebygge livsstilssygdomme og skyde trivslen i tvivlen, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Op at stå

Borgmester Morten Slotved (K) har selv overværet et af Ole Wessungs foredrag, og han siger om foredraget:

- Foredraget går lige ind, og det er noget, vi alle går og taler om. Ole Wessung lægger op til, at man er herre over sit eget helbred. Så jeg står mere op, end jeg nogensinde har gjort.

Også Marianne Askbo, der er projektmedarbejder i Jobhuset, er blevet inspireret.

- Det var et vildt spændende foredrag, og det er helt nyt for mig, at man med få enkelte ting kan skabe gode resultater.

Ole Wessung har en mission om at få hele Danmark mere op at stå, og han har startet sin mission i Hørsholm Kommune. Han har over 30 års erfaring inden for sundheds- og livsstilskoncepter blandt andet som udvikler af tværfaglig Health Care, Falck Health Care og Willis Health Care. Det var også Ole Wessung, der tilbage i 1990'erne opfandt og iværksatte verdens første bycykler i København.

Tilmelding til foredraget skal ske til Sidsel Thomsen på sit@horsholm.dk med angivelse af den dato du vil tilmeldes, samt navn og beskæftigelse.