Se billedserie Selvom der er gået otte måneder efter eks-mandens voldsomme overfald i januar, døjer Julie stadig med store psykiske udfordringer. Hun har angst, mareridt, tudeanfald... og værst af alt har hun helt mistet troen på fremtiden. Foto: Lars Sandager Ramlow

Eks-mand stak Julie 15 gange med en stjerne-skruetrækker

Hørsholm - 09. august 2017 kl. 04:46 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

15 stik med en stjerneskruetrækker, et brækket kindben, hjernerystelse, blodansamlinger i maven, en flækket overlæbe og et piskesmæld.

Onsdag indledes retssagen efter det overfald, der for altid har ændret Julies liv og givet hende store, psykiske mén.

Den 47-årige kvinde fra Hørsholm ønsker at være anonym i denne artikel, fordi sagen allerede har påvirket hende og familien dybt. Men hun har indvilget i at fortælle sin version til Frederiksborg Amts Avis af det voldsomme overfald, der skete på et offentligt kontor i København for næsten otte måneder siden. Det var onsdag den 18. januar lige før klokken 12.30, hvor Julies eksmand pludseligt trak en stjerneskruetrækker frem og »fløj« på hende efter et ellers fredeligt møde:

- Vi blev skilt for 14 år siden, og til mødet skulle vi tale om vores i dag 15-årige søn, der eventuelt skulle på efterskole. Gennem årene har vi alle mødtes jævnligt, og vi havde en 8-6 ordning og en aftale om, at far og søn altid kunne ses, når de havde lyst. Sådan er årene gået, og min tidligere samlever har fået ny kæreste og endnu et barn, indleder Julie, der hurtigt fortsætter:

- Min eks og jeg har selvfølgelig haft konflikter, og min tidligere samlever har ved flere lejligheder også haft en truende adfærd over for mig... Men han har aldrig tidligere overfaldet mig. Ved mødet i København opførte han sig dog meget aggressivt, og det hele kulminerede, da mødet skulle til at slutte. Her rejste han sig op, trak en stjerneskruetrækker op af sin taske og råbte: »Jeg slår dig kraft eddermaneme ihjel«..., fortæller Julie.

Hendes nuværende mand, som hun har en 10-årig datter sammen med, sad med til mødet, og han nåede lige at råbe »Neeeej«, inden han fik kastet sig over eksmanden, hvilket gjorde, at hastigheden på eksens første hug blev afværget. Stikket ramte lige ved hjertet, men kun med lav kraft.

- Det hele er stadig så uvirkeligt, og jeg kan stadig vågne og tænke, at det hele kun var et ækelt mareridt. Men det var meget virkeligt. I den efterfølgende tumult blev jeg jagtet gennem flere lokaler og stukket 15 gange eller flere. Han gik efter min hals, mit bryst, mit ansigt og mine øjne. Jeg kæmpede med arme og ben, og min mand fik også afværget en del af huggene, inden flere vidner fik grebet ind og overmandet min eksmand, der er kæmpestor og enormt stærk, forklarer Julie til Frederiksborg Amts Avis.

Siden overfaldet har eksmanden siddet varetægtsfængslet. Retssagen begynder onsdag, hvor Julies eksmand er tiltalt for forsøg på manddrab efter straffelovens paragraf 237 jf. paragraf 21, og for vold efter straffelovens paragraf 244.

