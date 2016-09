Efterskole henter verdenseliten til ny badmintonlinje

- Det er et par år siden, jeg havde den første indledende samtale med Kasper Ødum. Her på Sjælsølund vil vi gerne have, at der er kvalitet og stabilitet over hele linjen, og derfor kaster vi os ikke bare ud i at oprette nye linjer for at følge tidens trends. Nu er tiden inde til at starte en badmintonlinje, og det er et rigtig seriøst og ambitiøst projekt, vi starter, siger forstander på Sportsefterskolen Sjælsølund Jens Nissen, som er glad for at have tiltrukket de store badmintonnavne.