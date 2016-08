Fra venstre ses cheftræner på fodboldlinjen Mads Holm-Hansen sammen Jan Michaelsen, der netop er blevet ansat på skolen og har været landstræner for U17 landsholdet. De står sammen med Joachim Rothmann, der spiller på U17 landsholdet og er angriber i FC Nordsjælland, og Rasmus From, som er målmand for FC Nordsjællands U17 hold. Foto: Sportsefterskolen Sjælsølund

Efterskole har fået eliten på banen

Skoleåret er netop startet på Sjælsølund, og i år har skolen tiltrukket to elever i den absolutte fodboldtop. Det er Joachim Rothmann, der spiller på U17 landsholdet og er angriber i FC Nordsjælland, og Rasmus From, som er målmand for FC Nordsjællands U17 hold. For at give eleverne de bedste betingelser har skolen også ansat tidligere U17 landsholdstræner Jan Michaelsen.

- Jan Michaelsen bliver et supplement til et i forvejen stærkt trænerhold på fodboldlinjen. Vi har gennem årene bygget op for at blive attraktive for de næstbedste unge spillere, og nu er vi tilsyneladende dér, hvor vi tiltrækker de allerbedste spillere, og så skal de selvfølgelig også have de bedste betingelser. Vi ansætter ikke Jan (Michaelsen, red.) fordi de nuværende trænere ikke kan klare det, men fordi det er en del af en udviklingsplan, hvor vi skal være toptunede til at kunne rumme eliten. Han kan give råd og vejledning om, hvordan vi giver eliten de bedste kår og samtidig være med på banen, siger forstander Jens Nissen.