Efterlyst biograf-notat er blevet lavet

Hørsholm Kommunes indretning af fleksible sale i Kulturhus Trommen, som fremover også skal rumme en biograf, har flere gange mødt kritik fra særligt formanden for Hørsholm Musikforening, Svend Erik Jensen, og senest også Annie Ritz Plamberg, der er engageret i Hørsholm Scenen. De to har tidligere i Frederiksborg Amts Avis kritiseret Trommens Musikchef Bina Hjorth for ikke at have udarbejdet et notat, der beviser, at hun har haft kontakt til filmdistributionsselskaberne Nordisk Film og AVC Kino. De to konkluderede, at det manglende notat beviste, at der ikke havde været kontakt mellem Hørsholm Kommune og filmdistributionsselskaberne. På trods af at Hørsholm Kommune ikke har notatpligt i sådanne sager, har Bina Hjorth nu alligevel udarbejdet et notat om kontakten mellem hende og de to selskaber. Notatet forelægges Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på deres møde i morgen, men det er helt unødvendigt, mener næstformanden i udvalget, Henrik Klitgaard (R).