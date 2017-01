Morten Kjelmann, der er tidligere naturvejleder og vildtforvalter på Jagt- og Skovbrugsmuseet, er gået sammen med David Carsten Pedersen, der blandt andet er kendt fra programmet »Vildmanden« på TV2 Fri om at skabe en ny forening under navnet Aktiv Natur. De vil sørge for, at der fortsat sker formidling af natur i Nordsjælland og Københavnsområdet. Foto: Allan Nørregaard

Efter museumsflytning: Nyt naturprojekt skyder op

Hørsholm - 21. januar 2017 kl. 06:02 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det vakuum, som flytningen af Jagt- og Skovbrugsmuseet har skabt, skal udfyldes, og med foreningen Aktiv Natur vil David Carsten Pedersen og Morten Kjelmann sikre, at naturen fortsat bliver formidlet i Nordsjælland og Københavnsområdet. Selvom museet er flyttet, er der nemlig stadig masser grund til at engagere sig i naturen, mener de to.

- Derfor har vi i over et år arbejdet på at skabe et samlingspunkt for formidling af natur. Vi vil gerne hjælpe de organisationer, der allerede gør et stort stykke arbejde. Vi synes, det er meget vigtigt, at vi samler kræfterne, så vi i fællesskab kan tilbyde folk nogle gode naturoplevelser, siger Morten Kjelmann, der i en årrække var ansat som naturvejleder og vildtforvalter på Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Både han og David Carsten Pedersen, der er kendt fra programmet »Vildmanden« på TV« Fri er indignerede over beslutningen om at flytte Jagt- og Skovbrugsmuseet, og de mener, det er vigtigt, at der fortsat bliver formidlet natur i det urbane miljø.

- Det giver ingen mening at flytte museet til Djursland. Det er fuldstændig tåbeligt. Museet skulle jo netop ligge i et urbant miljø. En skoleklasse fra Nørrebro kommer ikke til at tage til Djursland for at besøge museet, og det er vigtigt, at naturen også bliver formidlet til den urbane befolkning, siger David Carsten Pedersen.

Hvilken form, Aktiv Natur får på sigt, har de to endnu ikke lagt sig fast på. Men de vil gerne udnytte de sociale medier.

- Langt de fleste er på de sociale medier og bruger faktisk relativt lang tid på Facebook og lignende. Hvis vi skal formidle viden om naturen til dem, der ikke ved så meget, så skal vi jo møde dem der, hvor de er. Og det er i høj grad de sociale medier, som oven i købet ikke begrænser os geografisk, men hvor vi kan nå ud til langt flere og løfte i flok, siger David Carsten Pedersen.

Håbet er, at de kan samle så mange naturinteresserede kræfter som muligt, så de både kan tilbyde oplevelser og også på sigt få politisk indflydelse.

Aktiv Natur kan findes og kontaktes på Facebooksiden »Aktiv Natur« eller på mail kontakt@aktivnatur.org.

Læs mere om initiativet i Frederiksborg Amts Avis lørdag.