Se billedserie Betalingen for en SFO-plads på 4.-6. klassetrin er endnu engang blevet lavet om. Den nye takst er dog stadig dobbelt så høj som den oprindelige. Her ses indvielsen af Vallerødskolens SFOs legeplads. Foto: Lars Skov Foto: Lars Skov

Send til din ven. X Artiklen: Efter børneflugt: Ja til ny SFO-pris Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Efter børneflugt: Ja til ny SFO-pris

Hørsholm - 14. juni 2017 kl. 05:19 Af Anna Törnqvist Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fremover skal forældre til børn, der går i 4., 5. eller 6. klasse og SFO, betale 980 kroner om måneden for SFO'en. Det har Økonomiudvalget besluttet, efter kommunen ved årsskiftet, som en del af sidste års budgetbesparelser, hævede forældrebetalingen fra 476 kroner til 1772 kroner om måneden, og det medførte en reel børneflugt fra kommunens SFO'er. Over halvdelen er børnene er siden årsskiftet blevet meldt ud af SFO-ordningen, men borgmester Morten Slotved (K) håber, at den nye takst kan være med til at fastholde børnene.

- Jeg tror ikke på, der er mange, der vil melde sine børn ind igen, men jeg tror på, at de børn, der efter sommerferien går fra 3. til 4. klasse vil fortsætte i SFO'en. Jeg er glad for, vi har en løsning nu, og at vi efter at have lyttet til borgerne, får det justeret, siger Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.

Den lavere forældrebetaling kommer til at koste kommunen en halv million kroner om året. I år bliver pengene taget fra kommunekassen, men i de kommende år skal pengene findes andetsteds. Det skal de kommende budgetforhandlinger afklare, og Børne- og Skoleudvalgsformand Otto B. Christiansen (K) er allerede bekymret.

- Jeg er selvfølgelig glad for, at vi nu har fundet en løsning, men udfordringen er, at velfærdspuljen ikke er større, end den er. Vi skal finde pengene et andet sted, og det gør vi selvfølgelig også, men det kan godt bekymre mig, for vi står over for nogle budgetforhandlinger nu, og der er ikke noget, der tyder på, at området, der dækker de store børn, bliver tilført væsentligt flere midler end sidste gang. Og vi har i forvejen skåret ind til benet, siger Otto B. Christiansen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.