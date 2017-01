Se billedserie Frederiksborg Amts Avis har tidligere gået tur på Rungsted Strand sammen med repræsentanter fra Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm. Her ses formanden Peter Skat Nielsen i et forsøg på at kravle over en af forhindringerne, mens bestyrelsesmedlem Bo Madsen giver en hånd. Foto: Anna Törnqvist Jensen

Efter årelang strid skal kreativ kystsikring fjernes

En grundejer på Rungstedvej er blevet pålagt at fjerne en stenkastning, som skal fungere som kystsikring. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag. Danmarks Naturfredningsforening glæder sig over afgørelsen, efter at stenkastningen på Rungsted Strand har givet anledning til en årelang strid mellem grundejer og myndighederne. Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at grundejeren skal fjerne stenkastningen, som skal fungere som kystsikring. Grundejeren har nemlig allerede en mur, der fungerer som højvandssikring, og det finder myndighederne, er nok.

- Det er rart, at det er blevet slået fast, at man ikke må lave en dobbelt-sikring. Normalt tjener de stenkastninger kun til, at man ikke kan færdes langs kysten, siger han.

Det var Hørsholm Kommune, der i 2014 anmeldte sagen til Kystdirektorat, efter kommunen var blevet gjort opmærksom på sagen af omkringboende. Kystdirektoratet afgjorde i 2015, at kystsikringen var ulovlig.

- Ud fra kyststrategien er det Kystdirektoratets vurdering, at stenkastningen er for voldsom en løsning, skriver Kystdirektoratet blandt andet i sin afgørelse.

Grundejeren klagede dog over afgørelsen og argumenterede blandt andet for, at alle naboerne i området har etableret stenkastninger, og at den eksisterende højvandsmur ikke sikrer tilstrækkeligt mod oversvømmelse, ligesom den ikke er helt stabil. Men Kystdirektoratet anbefaler i stedet en lidt højere mur med sandfodring foran som en løsning.

- Der er reelt tale om kystbeskyttelse - af kystbeskyttelse. Kystdirektoratet meddeler ikke tilladelse til dobbeltanlæg, medmindre der ikke er andre muligheder. I den konkrete sag kan den eksisterende mur sikres med sandfodring, fremgår det af afgørelsen, som Natur- og Miljøklagenævnet nu har stadfæstet.

- Vi ser, når vi kravler ud langs kysten, at det er helt umuligt at komme frem. Det råber på, at man laver en fælles planlægning frem for en individuel planlægning, hvor den enkelte grundejer gør, hvad han vil og har råd til, siger Peter Skat Nielsen og tilføjer, at han særligt glæder sig over, at Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse er enstemmigt vedtaget.

Formanden vil nu få kommunen til at handle.

- Jeg vil tage det op med kommunen og spørge, hvad man har tænkt sig at gøre. Denne her afgørelse giver anledning til, at vi tager det op og opfordrer forvaltningen til at gå området igennem. Ingen almindelige borgere kan være interesserede i, at det er unødigt besværligt at færdes langs kysten, siger han.