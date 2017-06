Dykkere sendt ud til båd der tog vand ind

Torsdag morgen, klokken 06.13 modtog Nordsjællands Politi en anmeldelse om, at en båd med to personer ud for Rungsted, var begyndt at tage vand ind. Samtidig lød meldingen, at den ene havde brækket armen ved et uheld. Det oplyser Nordsjællands Politi i sin døgnrapport.