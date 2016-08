Dr. Pjuskebusk tog børn med på jagt

Se billedserie Udstyret med fiskenet gik børn og voksne på jagt i parken ved Rungstedlund. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Hørsholm - 29. august 2016 kl. 06:07 Af Joram Gregers Menzer

Han er en af de store helte hos mange børnefamilier, og lørdag fik han i en times tid de fleste af dem til at glemme, at der er noget der hedder mobiltelefoner og Pokémon-jagt, da der var naturdag på Rungstedlund. I stedet tog Sebastian Klein, som mange nok vil kende bedst for sin rolle som Dr. Pjuskebusk i programmet »Naturpatruljen«, børnene med på jagt efter insekter i naturen. Sebastian Klein er desuden kendt for sin store interesse for og viden om naturen, og han er blandt andet en flittig ornitolog. Derfor gav det også god mening, at Sebastian Klein holdt naturdag på Rungstedlund, som har et 15 hektar stort naturområde, der blandt andet er fuglereservat.

- Karen Blixen havde jo en drøm om, at det skulle være et sted, hvor mennesker kom og nød naturen, så hun ville have sat stor pris på sådan et arrangement som det her, siger Catherine Lefebvre, som er direktør på Rungstedlund.

Hun er også sikker på, at Karen Blixen ville have holdt af en person som Sebastian Klein.

- Sebastian er jo fantastisk med børnene, og han laver et program, hvor han inddrager dem, og får dem til at være aktive i naturen. Karen Blixen havde et stærkt ønske om, at området skulle fredes og fungere som fuglereservat, hvor man ikke må bruge gift og kemikalier og alt mulig andet skrammel, siger Catherine Lefebvre.

Nogle af dem, der havde fundet vej til den i øvrigt fuldstændig udsolgte naturdag var Anders og Kirsten Kirstein og deres sønner Aksel og Gustav.

- Gustav og Aksel elsker naturen, og det gør vi også. Og Sebastian Klein er en god naturformidler, fordi han er meget engageret og medlevende, og derfor ville vi gerne være med i dag, siger Anders Kirstein.

