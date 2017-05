Dobbelt indbrud på Bukkeballevej

To villaer på Bukkeballevej i Rungsted var henholdsvis tirsdag nat og onsdag formiddag udsat for indbrud. Ved det første indbrud blev taget to cykler, og der er på et overvågningskamera set en sort-klædt mand på grunden. Det oplyser Nordsjællands Politi. Det andet indbrud havde et noget større udbytte. Her blev taget flere dyre møbler, samt et Samsung TV og et spejlreflekskamera. Ifølge politikommissær Bruno Witting-Hansen har man en formodning om, at gerningsmanden ved de to episoder er den samme.