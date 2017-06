Det brænder lidt længere i Trommen

Gode anmeldelser og masser af positive tilkendegivelser fra et stort publikum har fået Trommen til at lave en ekstraforestilling af musicalen Burn lørdag 17. juni klokken 16. Det bliver sidste lejlighed til at opleve den dramatiske musical inspireret af Hunger Games og En Skærsommernats Drøm.

- Det er fantastisk, at årets musical er blevet så godt modtaget. Vi er lykkelige for de mange positive reaktioner, vi har fået, og vil gerne kvittere med en ekstra forestilling. Vi vil gøre alt for, at det bliver et brag af en finale, siger instruktør og musikchef i Trommen, Bina Hjorth.