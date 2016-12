Seniorkonsulent i Ældre Sagen, Bent Mathiasen, er leder af Ældre Sagens konference den 28. februar, hvor der sættes fokus på seniorers værdi for arbejdsmarkedet. Bent Mathiasen er selv 63 år og agter at blive ved mange år endnu. Foto: Ældre Sagen

Den stærkeste senior-generation

- Seniorer i dag har været aktive hele livet. De har en høj bevidsthed om at holde sig i gang, og de har en nysgerrighed og et gåpåmod, der er større end tidligere generationer. Seniorpotentialet har derfor aldrig været større, siger Bent Mathiasen.

Han forklarer, at Ældre Sagen rundt i landet kan se, at mange seniorer udover at være aktive for at holde sig i gang også gerne vil gøre noget til glæde for andre: