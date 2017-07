Det blev fejret, da Margrethelund sidste år kom hjem på Hørsholms hænder. Foto: Kim Rasmussen Foto: RIECK

Byggeri af plejeboliger udskydes

Hørsholm - 25. juli 2017

Efter flere år med lange ventelister til plejeboliger er Hørsholm Kommune nu så godt med, at kommunen udskyder planen om at bygge flere plejeboliger. Oprindeligt havde kommunen regnet med at skulle udbygge kapaciteten på Sophielund med 40 pladser og på Breelteparken med 30 pladser i 2019, men det er nu fremskudt til midten af 2020'erne.

- Vi følger løbende med i vores venteliste, og hvordan udviklingen er blandt vores ældre og plejehjemskrævende borgere. Det er et spørgsmål om at ramme plet i forhold til kapaciteten, for jo bedre vi rammer, jo bedre er det for både borgerne og kommunekassen. Men det er ikke lige nu, vi skal bygge flere kommunale plejehjemspladser, siger Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget.

I starten af juni var ventelisten til en demensbolig tom, mens to borgere stod på ventelisten til en somatisk bolig. De to havde i juni ventet foreløbig henholdsvis 40 og 28 dage. Tidligere har Hørsholm Kommune dog kæmpet ventetider på op mod et år. For to år siden beskrev Frederiksborg Amts Avis blandt andet, at en borger havde ventet 243 dage på en demensbolig.

Men da Hørsholm Kommune i april sidste år fik plejehjemmet Margrethelund tilbage på egne hænder, hjalp det gevaldigt på ventelisterne. Plejehjemmet, der har til huse på Kong Georgsvej i Vedbæk, havde nemlig været udlånt til Rudersdal Kommune, men med hjemtagelsen fik Hørsholm Kommune igen råderetten over de 35 boliger.

- Det passer væsentlig bedre med kapaciteten, efter vi har fået Margrethelund hjem, konstaterer Thorkild Gruelund, der også vil afvente muligheden for et friplejehjem, førend kommunen selv sætter spaden i jorden.