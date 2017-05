En studietur i selvkørende busser har skabt uenighed. Her ses en selvkørende »Olli«. Foto: Morten Slotved

Send til din ven. X Artiklen: Bustur splitter byråd Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Bustur splitter byråd

Hørsholm - 18. maj 2017 kl. 04:00 Af Anna Törnqvist Jensen og Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholm Kommune har ambitioner om at få selvkørende busser på vejene til efteråret, men nu har en studietur skabt uenigheder i kommunalbestyrelsen. Venstre i Hørsholms fire kommunalbestyrelsesmedlemmer har meldt afbud til studieturen, der har fokus på selvkørende busser, fordi de synes, at prisen for turen, der er på 150.000 kroner, er for høj. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Det handler ikke om, at vi er udviklingsfjendske i Venstre, men 150.000 kroner er mange penge, siger gruppeformand i Venstre Annette Wiencken, der suppleres af partifællen Anne Ehrenreich:

- Jeg synes, det er et forkert signal at bruge så mange penge på en studietur, når vi samtidig er i gang med at spare. Det kunne gøres billigere ved at sende nogle udvalgte af sted.

En del af Hørsholms politikere var tirsdag på tur til DTU, hvor de fik en prøvetur i en selvkørende bus. Men selvom den tur var lærerig, mener borgmester Morten Slotved (K) stadig, der er grund til endnu en studietur.

- Det er en stor og vigtig beslutning, når der skal indføres ny teknologi. Der er mange spørgsmål, der rejser sig, og der kan også være fordomme. Hvis kommunalbestyrelsen skal tage en beslutning om at indføre den nye teknologi, så skal beslutningen tages på et kvalificeret grundlag. Alle skal simpelthen have muligheden for at se, hvordan det hele fungerer, siger han til Frederiksborg Amts Avis.