Burn er rykket ind i Trommen og ud i skoven

Derfor var nogle af musicalens centrale karakterer sammen med et videohold forleden i skoven for at skyde film, der kan bruges i scenografien og understøtte den dramatiske fortælling om hovedpersonen Rosalinde og hendes kamp for at vinde - og overleve - spillet på liv og død i historien, der er inspireret af Hunger Games, Battle Royale og En Skærsommernats Drøm.