Bulgarsk ulykkes-chauffør var muligvis fuld

Uheldet skete ud for 21.4 kilometer stenen, hvor den bulgarske chauffør kom for meget ud i rabatten og mistede herredømmet over hængeren. 100 meter senere lå lastbilen ude i rabatten.

Betjentene sørgede for, at der blevet taget en blodprøve fra chaufføren. De første undersøgelser viser, at der ikke var sket overtrædelser af bestemmelserne for køretid og hviletid. Blodprøven skal vise, om chaufføren var påvirket af alkohol. Politiet var senere på dagen forbi for at se, om afmærkningen omkring lastbilen var tilstrækkelig, fremgår det af politiets døgnrapport.