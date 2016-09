Budgettet var til diskussion

Thorkild Gruelund (K), der er formand for Social- og Seniorudvalget, stillede ligesom de øvrige udvalgsformænd op til dialog onsdag aften. Her ses han fotograferet ved et kommunalbestyrelsesmøde. Foto: Thomas Arnbo Foto: Thomas Arnbo

Hørsholm - 02. september 2016

Rådhusets kantine var stuvende fuld, da interessenter i Hørsholm onsdag aften var inviteret til dialogmøde om næste års budget. Borgmester Morten Slotved (K) redegjorde først for kommunens økonomiske udfordringer, som også tidligere har været beskrevet i Frederiksborg Amts Avis.

- Vi er udfordret på likviditeten, og derfor har vi iværksat et forberedelsesarbejde til fremtiden. Jeg tror ikke, vi som kommune får flere penge i fremtiden, og derfor har vi sagt, at vi er nødt til at se på, hvordan vi kan lave nogle investeringer og få en chance for at være på forkant. Vi har valgt at sætte alle vores ejendomme i spil for at se, om vi kan spare noget på driften i nogle af bygningerne, sagde Morten Slotved blandt andet.

Herefter fik interessenterne en sidste chance for at påvirke de enkelte udvalg.

I et mødelokale i rådhusets stueplan var det formand for Social- og Seniorudvalget Thorkild Gruelund (K), der stod for bordenden og forklarede om de spareforslag, som udvalget har sendt videre til budgetforhandlingerne. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal finde besparelser for 30 millioner kroner, og Social- og Seniorudvalget er blevet bedt om at finde spareforslag for 5,5 millioner kroner.

Ifølge Thorkild Gruelund er det for ham vigtigt, at man tilstræber at undgå at ramme de allersvageste, når man skal spare. Udvalgsformanden erklærede sig dog parat til at se på det noget omdiskuterede vask af tøj og sengelinned. Et af spareforslagene lyder nemlig, at borgere, der får hjælp til vask af tøj og sengelinned, fremover kun skal have det vasket hver tredje uge fremfor hver anden.

- Jeg kan godt acceptere, at vi har rengøring hver tredje uge, og man så indpasser linnedskiftet til hver tredje uge også. Og så vil jeg lige minde om, at det jo ikke er sådan, at man skal ligge 20 dage i sit beskidte sengetøj. Hvis der går noget galt, tager hjemmehjælpen hånd om det, sagde udvalgsformanden blandt andet.

