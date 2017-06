Se billedserie Morten Slotved tog en hurtig tur rundt på hele Folkemødepladsen i Allinge, inden han nåede til sit partis hovedkvarter - »Den konservative Stue« på Cirkuspladsen. Her mødte han sin konservative Høje Taastrup-kollega, Michael Ziegler. Foto: Lars Sandager Ramlow

Borgmester på bornholmsk lynvisit

Hørsholm - 16. juni 2017 kl. 18:20 Af Lars Sandager Ramlow Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hørsholms borgmester, Morten Slotved (K) oplevede fredag Folkemødet i Allinge på Bornholm for allerførste gang. Selvom der var tale om en lynvisit, nåede han at få et godt indtryk af det politiske Danmarks svar på Roskilde Festivalen:

- Jeg har snuset godt rundt, og jeg har faktisk været hele Folkemødepladsen igennem. Jeg har været forbi de forskellige partier og mærket stemningen. Og jeg må sige, at jeg er meget imponeret. Især over mangfoldigheden af interesser, der mødes, og af den store folkemængde. Jeg havde en forventning om, at Folkemødet blot var ét stort politiker-træf, men her er virkelig mange store og mindre organisationer og interessegrupper og rigtig mange »almindelige« mennesker. Faktisk har jeg mødt flere borgere fra Hørsholm. Det har været sjovt, lyder det fra Morten Slotved, som Frederiksborg Amts Avis mødte på Cirkuspladsen i Allinge foran det konservative hovedkvarter på Folkemødet.

Hørsholms borgmester havde egentlig ingen planer om at deltage på Folkemødet, men Horten Advokatpartnerskab kontaktede ham for nyligt og spurgte, om han ville deltage i en debat om samarbejdet mellem kommunerne og forsyningsselskaberne.

- Først sagde jeg nej tak, for jeg skulle passe børnene fredag aften, så det var ikke muligt. Men så tilbød Horten, at jeg kunne flyve med Line Markert, der er advokat og partner i Horten. Hun har flycertifikat og skulle selv flyve over i et privatfly, fortæller Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.

Således fløj Hørsholms borgmester fra Grønholt flyveplads i Fredensborg Kommune klokken 13.15 fredag eftermiddag. 50 minutter senere landede han i Rønne lufthavn, og dermed havde han akkurat tid til at få et godt indtryk af Folkemødet, inden han skulle deltage i debatten fra 16.30-17.25.

- Vi skal flyve igen klokken 18.00, så jeg kan komme hjem til børnene, men i dag har virkelig været en øjenåbner. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at deltage i Folkemødet næste år. Det er meget interessant for mig, men det er svært at få til at passe ind i en travl familiekalender, påpeger Morten Slotved, inden han var nødt til at ile videre til sit møde.