Her på Frydenholm på Kong Georgsvej i Rungsted bor der i dag 16 flygtninge. Men lejemålet med den private udlejer ophører den 1. oktober, og Hørsholm Kommune har ikke aktuelle planer om at lave flere flygtningeboliger i Rungsted, hvilket mødte stor kritik på et borgermøde mandag aften. Nu erklærer borgmester Morten Slotved (K) sig parat til at se på, om kommunen skal opkøbe ejendomme i Rungsted og anvende dem som flygtningeboliger. Foto: Allan Nørregaard

Borgmester klar til at købe millionvillaer til flygtninge

Da Hørsholm Kommune mandag aften holdt borgermøde om flygtningeboliger, kritiserede flere borgere kommunen for kun at have planer om at lave flygtningeboliger i postnummer 2970 Hørsholm og ikke det mere mondæne 2960 Rungsted Kyst. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg så gerne flygtningene fordelt over hele byen, men vi er nu engang nødt til at bruge de grunde og de ejendomme, vi har til rådighed, sagde Annette Wiencken (V), der er formand for §17, stk. 4-udvalget.

- Jeg synes, vi er nødt til at have en politisk diskussion igen, om det kunne være interessant at købe boliger og anvende dem til flygtningeboliger. Jeg kunne godt være parat til at købe en bolig i Rungsted, for vi har ikke noget jord i Rungsted i øjeblikket. Jeg kunne godt forestille mig, at tre familier kunne bo i en bolig til under 10 millioner, og at vi stadig kunne få økonomien til at hænge sammen, siger Morten Slotved til Frederiksborg Amts Avis.