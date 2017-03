Borgmester i flæsket på DF'er

Morten Slotved (K), der er borgmester i Hørsholm, er rasende, efter folketingsmedlem Marlene Harpsøe (DF) i et debatindlæg i Frederiksborg Amts Avis onsdag skriver, at Hørsholm Kommune har købt en millionvilla til flygtninge og påtænker at købe to yderligere. For det passer slet ikke, slår Morten Slotved fast over for Frederiksborg Amts Avis.

- De har jo indlogeret nogle flygtninge i denne her villa i Rungsted, og så kan det godt være, jeg skulle have skrevet, at de lejer i stedet for ejer, men det er nogle småting. Jeg synes bare, jeg gør det, jeg skal, og jeg er forundret over, man kan blive vred over, at man tager det her op politisk, siger hun til Frederiksborg Amts Avis.